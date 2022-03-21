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لبنان | تعميم جديد بشأن المسافرين القادمين إلى لبنان.. ماذا جاء فيه؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات
مطار بيروت الدولي

مطار بيروت الدولي

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميمًا إلى كل شركات الطيران وشركات الخدمة الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان إبتداءً من 28/03/2022

وفي تفاصيل التعميم، إلغاء البند المعلّق بإلزامية تسجيل الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان عبر منصّة وزارة الصحة، كما يتمّ إعفاء القادمين من إجراء فحص PCR في حال كانوا قد تلقوا الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كوفيد شرط تحميل الوثائق على المنصة قبل الوصول إلى لبنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012