لبنان | أزمة المحروقات تابع.. شركة مستوردة تشترط الدفع وفق الجدول المقبل!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

رغم بيان وزير الطاقة والمياه وليد فياض المطمئن الذي صدر بالأمس، رفعت بعض محطات الوقود خراطيمها اليوم الإثنين.

وفي السياق، علمت “النهار” من مصدر واسع الإطلاع على ملف توزيع المحروقات أنّ “أغلب الشركات المستودة للنفط وزّعت الوقود اليوم، أمّا بالنسبة إلى المحطات التي رفعت خراطيمها فهي بقسم كبير منها تشتري من إحدى الشركات التي طلبت البيع وفق جدول الأسعار الذي سيصدر قريباً، الأمر الذي رفضه أصحاب المحطات”.

وكان وزير الطاقة، أكد أمس، أن محطات تعبئة الوقود ستفتح اليوم الاثنين، عقب تدخّله لمعالجة موضوع تسليم الشركات المستوردة البضاعة لها.

وقال الوزير، في بيان، إنه تابع “موضوع البنزين وهو يشارك في مؤتمر الدوحة في قطر، حيث أجرى سلسلة اتصالات مع كل من دولة رئيس الحكومة نحيب ميقاتي والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات»، معلناً «معالجة الموضوع من خلال التزامهم تسليم البضاعة، وبالتالي ستفتح المحطات أمام المواطنين”.