لبنان | بو صعب بعد لقائه ميقاتي: لمحاسبة المصارف على الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

استقبل رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الوزير السابق النائب الياس بو صعب الذي قال بعد اللقاء:‏ “ناقشنا ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، كما تطرقنا الى ضرورة تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة المشكلات المعيشية وتحميل الأفرقاء السياسيين كافة مسؤولية أي عرقلة.

وأضاف: “ناقشنا الأزمة التي تزداد يوما بعد يوم، من كارثة تواجه المستشفيات الى أزمة الأمن الغذائي وصولا الى تحكم أصحاب المصارف بالمواطن”، مؤكدا أنه “لا يجوز لأصحاب المصارف أن تأخذ المواطن رهينة لتتهرب من ملفاتها القضائية”.

اعتبر أن “أسلوبها الجديد بالتهديد بالإقفال لا يجوز، ويجب محاسبتها عليه”، مضيفا: “تطرقنا الى ضرورة تسهيل عمل وزير التربية من أجل معالجة ملفات الجامعة اللبنانية”.

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفيرة السويد آن ديسمور، ثم سفير اسبانيا خوسيه ماريا فيري في زيارة وداعية

كما إستقبل الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد، ثم النائب سامي فتفت.