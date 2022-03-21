لبنان | الإنتخابات النيابية.. افتتاح دورة تدريبية لمراقبي الإعلام والإعلان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

افتتح رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، في فندق راديسون بلو في فردان، دورة تدريبية لمراقبي الاعلام والإعلان الذين تم اختيارهم لمواكبة الانتخابات النيابية العامة في شهر أيار 2022، في مجال الاعلام والاعلان الانتخابيين.

وأوضح عبد الملك، في كلمة القاها، “ان الدورة التدريبية لمراقبي الاعلام والاعلان تتضمن تطبيقات نظرية وعملية لبرنامج متطور عالي الدقة في المراقبة، جرى اعتماده في الانتخابات النيابية العامة في تونس وفي اماكن محلية في الاردن، ما يضفي على عمل المراقبين مصداقية وشفافية في مهامهم في مراقبة الاعلام والاعلان بالانتخابات النيابية العامة القادمة في ايار 2022”.

وأشار الى ان برنامج التدريب يشمل:

1 – تدريب مراقبة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي (الاعلام الرقمي )

2 – خطاب الكراهية

3 – الاخبار الكاذبة

4 – العنف ضد المرأة

وأوضح أن الدورة التدريبية هي برعاية واشراف هيئة الاشراف على الانتخابات، استنادا الى نصوص قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 في الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين.

بعدها، أعلن عبد الملك، باسم هيئة الاشراف افتتاح الدورة التدريبية التي أطلق عليها شعار “العطاء والتجدد الدائمين”، لمصادفتها مع حلول عيد الام وبدء فصل الربيع.

وشكر برنامج الامم المتحدة الانمائي وفريق التدريب المعاون لها على جهودهم المبذولة في ورشة التدريب، متمنيا لمراقبي الاعلام والاعلان التوفيق في مهامهم.