لبنان | البابا فرنسيس مستقبلا عون: سأزور لبنان لإعادة إحياء الرجاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 3:58 مساءً

استقبل البابا فرنسيس رئيس الجمهورية، ميشال عون في الفاتيكان اليوم الإثنين.

البابا فرنسيس أشار الى أنّ ” للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه”.

من جانبه، جدّد الرئيس عون الدعوة للحبر الأعظم لزيارة لبنان، لافتا إلى أنّ “لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين”.

وتوجّه عون الى البابا، قائلا: “لا نريد للبنان ان يدفع أثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم وإصرار أبنائه على النهوض ليس متروكا لقدره”.

الى ذلك، التقى عون أمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين، معتبرا أنه “آن الأوان ليقتنع الجميع أن لبنان يجب أن يعود الى لعب دوره كجسر تلاقٍ وهو ليس منبع ازمات”.

الخريف المقبل

وكانت مصادر أفادت صياح اليوم، لـ “اللواء” بأنه زيارة رئيس الجمهورية إلى الفاتيكان هي لتجديد الدعوة للبابا لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، وربما في الخريف المقبل خصوصا إذا كان برنامجه حافلاً.

على أن يعود تحديد توقيت الزيارة الى حاضرة الفاتيكان. واعتبرت المصادر أنها تشكل مناسبة لمنح الأمل والحماسة إلى اللبنانيين.