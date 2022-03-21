لبنان | استكمالًا لمحاصرته قضائيا.. القاضية عون ادّعت على رياض سلامة وزوجته وشقيقه بتبيض الأموال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قضية جديدة أضافتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، على ملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ ادعت عليه اليوم بجرم “الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال”. وشمل الادعاء أيضا شقيقه رجا سلامة وزوجة الحاكم آنا كوزاكوفا (من التابعية الأوكرانية) بجرم التدخل في هذا الجرم، كما طال الادعاء الشركات رجا سلامة وكوزاكوفا في الخارج.

وأحالت عون الملفّ مع الموقوف رجا سلامة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وجاء الادعاء بعد امتناع حاكم مصرف لبنان عن المثول أمام القاضية عون، التي كانت حددت جلسة لاستجوابه اليوم الاثنين، باعتبار أن “ثمّة خصومة بينه وبين القاضية عون، التي تصرّ على ملاحقته ضمن عملية ممنهجة لتشويه سمعته، ولأسباب سياسية بحته”. كما جاء رفض سلامة الخضوع لمشيئة القاضية عون، إثر قرارها بتوقيف شقيقه رجا يوم الخميس الماضي بعد استجواب مطوّل خضع له وانتهى بتوقيفه بهذه التهم المنسوبة إليه.

واستكمالا لاجراءاتها هذه، أصدرت القاضية عون قراراً اليوم، قضى بالحجز على كافة ممتلكات رجا سلامة وعقاراته، وعزت ذلك إلى “الحفاظ على حقوق الخزينة العامة، وذلك نتيجة اهدار الأموال التي بيّنتها التحقيقات القضائية التي أجرتها عون بناء على الدعوى القضائية المقدّمة من مجموعة محامي “روّاد العدالة”، ممثلة بالمحامي هيثم عزّو.

في هذا السياق، تقدم محامو مجموعتي “رواد العدالة” و”متحدون” بدعوى جديدة أمام النيابة العامة في جبل لبنان، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد جميع أعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان ومفوَّضي الحكومة لديه الحاليين والسابقين منذ تولي حاكم مصرف لبنان لمهامه، وذلكَ بجرائم الاهمال الوظيفي والخطأ الجسيم في إدارة مرفق عام وسوء استخدام السلطة وهدر وتبديد المال العام والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والمصرفية والمنصوص عليها جميعاً في قانونَيّ العقوبات والنقد والتسليف.