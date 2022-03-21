لبنان | استعدوا لعودة الأمطار والثلوج ابتداء من الأربعاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:46 مساءً - منذ 3 ساعات

تؤثر كتل هوائية رطبة وباردة على لبنان وتستمر لغاية يوم غد الثلاثاء مع طقس متقلب وبارد واحتمال ٣٠-٤٠٪ لبعض الامطار المحلية غير الشاملة.

ويتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً يوم الاربعاء ولغاية يوم الجمعة من الاسبوع الحالي مع عودة الامطار والثلوج حول عتبة ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر نتيجة تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق شرق تركيا وتلتف نحو الحوض الشرقي.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و ١٤ درجة بقاعا بين -٢ و ١٠ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١ و ٨ درجات.

٢- الجو : غائم جزئيا الى غائم مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١١٠٠ متر

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الثلاثاء: طقس متقلب غائم جزئياً اجمالاً وبارد مع احتمال ٤٠٪ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر اذا توفر الهطول. الحرارة مستقرة ودون المعدل وتتراوح بين ٧ و ١٤ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الاربعاء: يتحول الطقس ظهراً الى مستقر ويستمر بارد مع تساقط امطار رعدية تشتد احيانا فيما تتساقط الثلوج على ال ١٠٠٠متر وتتدنى ليل الاربعاء فجر الخميس الى ٩٠٠متر.

الحرارة تتدنى قليلاً وتتراوح بين ٧ و ١٢ درجة ساحلا وبين -١ و ٦ بقاعاً وبين الصفر و ٥ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.