لبنان | فؤاد السنيورة: السُنّة ليسوا ارض مشاع.. ومن حق بهاء الحريري المشاركة في السياسة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان “كل من يؤمن بسيادة لبنان هو حليف طبيعيّ”.

وقال في حديث لبرنامج “حوار المرحلة” عبر الـ LBCI ” أنا منخرط بالإنتخابات وعلى جميع اللبنانيين ممارسة هذا الحق”، مضيفًا ان ” الرئيس سعد الحريري لم يطلب من جمهوره مقاطعة الإنتخابات”.

ودعا الناخبين السنة إلى “التصويت بكثافة والتصويت للسياديين”.

ورأى ان “المشكلة الاساس في البلد هي الدويلة التي تقضم الدولة”.

واشار الى ان ” لا احد يُلزم تيار المستقبل بأي شيء، وانا من الذين جاهدوا في قضية التيار وحريص عليه كما الحريري، وعندما يقرر أن يعود سأكون بجانبه”.

وأكد انه من حق بهاء الحريري المشاركة في السياسة.

ولفت الى انه “يجب مصارحة اللبنانيين بالوضع، وعلى المسؤولين الوقوف امام مسؤولياتهم وبثّ الأمل والثقة في نفوس المواطنين”.

وقال السنيورة “بيروت ليست سائبة والسُنّة ليسوا ارض مشاع وعلى اللبنانيين خوض الانتخابات للتعبير عن رأيهم بحريّة”.