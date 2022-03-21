لبنان | أيها اللبنانيون تحضروا لمنخفض جوي “قاسٍ” بدءاً من مساء الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر كتل هوائية باردة على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب 4 درجات، ومن المنتظر أن يتأثر تدريجيًا بدءًا من مساء الثلاثاء بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين ١٣ و ٢٢ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية بمعدل ٤ درجات، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية وعلى الجبال، ويجب التحذير دائمًا من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية، وعلى الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١١٠٠ متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيًا دون تعديل يًذكر بدرجات الحراة نهارًا والتي تبدأ بالإنخفاض بدءّا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوّي البارد والمتمركز فوق تركيا فيتحوّل الطقس الى غائم مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة بشكل متفرق والثلوج الخفيفة ليلاً بدءأ من ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة على المرتفعات االشمالية،

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم خلال النهار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم بدًا من الظهر مع وصول المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة خلال الليل ومصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد، كما تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من ارتفاع ٩٠٠ متر خاصة على المرتفعات الشمالية، وينخفض مستوى تساقطها مع الإنخفاض الإضافي بدرجات الحرارة لتلامس مرتفعات ال ٧٠٠ متر خاصة شمال البلاد.

الخميس: غائم مع درجات حرارة متدنية استثنائية في هذه الفترة من السنة، وضباب على المرتفعات، مع أمطار متفرقة وثلوج تلامس ال ٦٠٠ متر خاصة في المناطق الشمالية.