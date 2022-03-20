لبنان | عون من روما: لبنان سيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

أكّد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما أنّه يحمل إلى البابا فرنسيس “رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد اليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي”.

وشدد عون على أنّ “المسيحية في لبنان ليست بخطر”، مضيفاً: “أتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة امل لتؤكد ان لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معاً”.

وكان عون غادر مطار رفيق الحريري الدولي في الثانية بعد ظهر اليوم متوجها الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.

كذلك سيجتمع الرئيس عون بامين سرالكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين امين سر حاضرة الفاتيكان للعلاقات بين الدول الموسينيور بول ريتشارد غالاغير.

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الياس الخازن.

ويوم الثلاثاء يزور الرئيس عون الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر الكويرينالي للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.