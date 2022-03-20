لبنان | غياث يزبك: الهدف من استهداف المصارف هو تطيير الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أكّد مرشح القوات اللبنانية عن قضاء البترون غياث يزبك، أنّ “لبنان يشهد عمليّة تدمير عبثية ممنهجة تًهدّد بتفتّته واختفائه عن خريطة العالم الحرّ”، مشيراً الى أن “عملية التدمير طالت اليوم المصارف آخر معالم ارتباط لبنان بالازدهار، ومن غير المقبول ما يحصل على الرغم من أنّ هذه المصارف جنحت عن كونها باباً من أبواب النموّ نحو احتجاز الناس لها كمديونين”.

واعتبر يزبك خلال لقائه قطاع المصالح في “القوات”، أنّ “الهدف من استهداف المصارف هو تطيير الانتخابات بعد اسقاط طرح الميغاسنتر، فالسّلطة التي يتحكّم بها حزب الله تُحاول تطيير هذا الاستحقاق عبر خلق حجج واهية خوفاً من النتائج في 15 أيار التي ستوصل سياديين إلى الندوة البرلمانية”.

وإذ شدّد على أنّ التحدي كبير في الانتخابات، لفت إلى أنّ “المواقع ليست إلّا وسيلة لانتشال البلد وإعادة إعماره”. وأضاف “السلطة دمّرت البلد ومؤسساته وأخرجت لبنان من نسيجه العربي وما يُرتكب بحق البلاد من جرائم فادح ومنها ما يحصل في عملية ترسيم الحدود إذ يُستخدم هذا الملف لتحسين وضعية بعض الأشخاص والهدف الأخطر تحويل لبنان إلى جمهورية دكتاتورية يُتوارث الحكم فيها من أب إلى صهر”.

وعن علاقة “القوات” بحزب “الكتائب” بعد قرار الأخير دعم مجد بطرس حرب، أشار يزبك إلى أنّ “القوات مدّت يدها طوال عام في ملفات عدة من بينها الانتخابات لكنّ الكتائب لم يقبل التعاون واختار طريقاً آخر”. وتمنّى يزبك وصول مجد حرب كنائب سيادي إلى المجلس النيابي، وقال إنه “لدينا شوطاً طويلاً من العمل السياسي بعد 15 أيار مع كل السياديين في المجلس النيابي”.

ووجّه رسالة إلى كل من حزب الكتائب والمجتمع المدني السيادي، قائلاً، “إذا كان هدف المعركة إسقاط النائب جبران باسيل فهذه ليست الطريقة الأمثل إذ يجب أن تصبّ الأصوات للمرشحين واللوائح السيادية الحقيقية القادرة على الفوز في الانتخابات”.