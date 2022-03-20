لبنان | رياح قطبية تضرب لبنان قريباً.. استعدوا للثلوج والأمطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

تؤثر كتل هوائية رطبة وباردة على لبنان وتستمر لغاية يوم الثلاثاء مع طقس متقلب وبارد واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ لبعض الامطار المحلية الغير شاملة، يخرق هذه التقلبات الجوية طقس مستقر اليوم الاحد مع درجات حرارة متدنية جداً بسبب رياح قطبية شمالية ستضرب المنطقة.

بالمقابل يتحول الطقس الى غير مستقر تدريجياً يوم الاربعاء ولغاية يوم الجمعة من الاسبوع المقبل مع عودة الامطار والثلوج حول عتبة ٩٠٠ ~ ١٠٠٠متر نتيجة تدفق كتل هوائية رطبة وباردة من فوق شرق تركيا وتلتف نحو الحوض الشرقي للمتوسط خلال هذه الفترة وحسب آخر التحديثات.

الاحد: ١- الحرارة ساحلاً بين ٤ و ١٠ درجة بقاعا بين -٦ و ٦ درجات وعلى الـ١٠٠٠م بين -٣ و ٥ درجات. ٢- الجو: غائم جزئياً وقارس البرودة ٣-

الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س خاصة ٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪؜ ٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٩ hpa ٦- الرؤية جيدة ٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الاثنين: طقس متقلب غائم جزئيا اجمالا وبارد مع احتمال ٤٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية خاصة في الداخل والشمال وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر اذا توفر الهطول. الحرارة ترتفع لكن ما دون المعدل وتتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس متقلب غائم جزئيا اجمالا وبارد مع احتمال ٤٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٠٠٠متر اذا توفر الهطول. الحرارة مستقرة ودون المعدل وتتراوح بين ٧ و ١٤ درجة ساحلا وبين -٣ و ٧ بقاعاً وبين الصفر و ٦ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.