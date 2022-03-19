لبنان | تيمور جنبلاط: سوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 07:09 مساءً - أحيا قصر المختارة اليوم الذكرى الـ45 لإستشهاد كمال جنبلاط، باحتفال جماهيري ضخم، شارك فيه عشرات الاف المناصرين الذين ملأوا ساحاته الداخلية والخارجية، وصولا الى الطرق المؤدية الى الضريح، وسط الاعلام والصور واللافتات التي حملت مواقف ورؤى المعلم كمال جنبلاط. وغطت ساحات قصر المختارة الاعلام والصور على وقع بث الاناشيد الثورية والوطنية. ودخل رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط الساحة تحيط به داليا جنبلاط ووالدتهما السيدة جيرفت، اضافة الى نواب “اللقاء الديموقراطي” الذين حضروا على رأس وفود شعبية كبيرة من مناطقهم، والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومؤسساته من اتحاد نسائي ومنظمة شباب وكشاف تقدمي، الى جانب مجموعات من “ثوار 1958” وفاعليات روحية واجتماعية وسياسية وحزبية مختلفة.

وتقدم المشاركين في المناسبة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، على رأس وفد كبير من مشايخ الطائفة، ورئيس المحاكم الدرزية وعدد من القضاة ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي والهيئتين الإدارية في المجلس ومشيخة العقل، الى ممثلين عن كرسي المطرانية المارونية في بيت الدين، والروم الملكيين الكاثوليك في دير القمر، وعدد من قضاة الشرع في المجلس الإسلامي الأعلى والأوقاف الإسلامية وأئمة مساجد في إقليم الخروب، ورجال دين من اللقاء الروحي في لبنان والطوائف الإسلامية والمسيحية. كما حضر رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع على رأس وفد من المشايخ من إدارة وموظفي المؤسسة، وحشد غفير من مشايخ طائفة الموحدين الدروز.

ولدى وصوله الى قصر المختارة وإثر لقائه بالنائب جنبلاط تحدث شيخ العقل بالمناسبة أمام رجال الدين والفاعليات المشاركة قائلا:

“في هذه الدار العريقة تاريخ مشرف من العز والإباء والعنفوان، في هذه الدار العامرة محطات لمواقف وطنية وعربية مشرفة، ولهذه الدار إرث واسع من كرم وسخاء توجها كمال جنبلاط بفكره ولاحقا بدمه، فكان إستشهاده تأكيدا على نهج العطاء والوطنية والعروبة والمواقف الوطنية. من هنا فهو يستحق الوفاء منا شيوخا وشبابا ومن كل أبناء الجبل وطوائفه ومكوناته، يستحق الوفاء من جبل المصالحة والعيش المشترك لكي يبقى هذا النهج عنواننا ويبقى جبل كمال جنبلاط، يبقى جبل المصالحة جبل البطريرك صفير، الجبل الذي نعتز به وبانتمائنا اليه”.

وأضاف: “إن تأكيدنا على أهمية هذه المناسبة وهذا النهج هو تأكيد أيضا على الإنتماء للوطن كله. فنحن وطنيون كما كان كمال جنبلاط، وكذلك عروبيون متنورون، متمسكون بايماننا وانتمائنا العربي والإسلامي وبالوطنية والعيش المشترك، من هنا جئنا للمشاركة بإحياء هذه الذكرى، ولتحية روح كمال جنبلاط، وتحية القائد الملهم وليد جنبلاط، ولنقف الى جانب تيمور بك جنبلاط في مسيرته نحو المستقبل والتقدم والتغيير، واعلاء شأن الوطن وبناء الدولة. حياكم الله ولتبقى هذه الذكرى خالدة في قلوبنا جميعا”.

والقى النائب جنبلاط كلمة توجه فيها الى الحشود قائلا: “من جديد نلتقي في المختارة، ومن جديد يجمعنا الشهيد الكبير كمال جنبلاط في هذه المناسبة الكبيرة والوطنية. التحية الى روح وفكر كمال جنبلاط، والى حافظ وفوزي والى أرواح كل الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم، اليوم ذكرى الشهادة في سبيل الحق، نتذكر كمال جنبلاط الرجل الكبير الحاضر بأفكاره وفلسفته، الحاضر في كل ميادين العمل السياسي وبقيادته الشجاعة والعاقلة بأحلك الأزمات وبتوجهاته العربية والعالمية التي تخطت حدود لبنان”.

وأضاف: “اليوم الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يخوض معركة البقاء، الليرة في أسوأ أيامها، حزب الكهرباء أطفأ لبنان، الأمن الغذائي مهدد والمياه لم تعد تصل الى بيوت الناس، فلنعد الى كمال جنبلاط، الى إنسانيته، الى نضاله في سبيل القرار الوطني المستقل، الى العدالة الإجتماعية، ومقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين، لنعد الى الوضوح لنعد الى الإنسان والإنسانية وهي ميزة للأسف تفتقر اليها السياسة اليوم”.

وأشار النائب جنبلاط الى أنه “رغم كل ألقابه، المعلم، البيك، الرفيق كان كمال جنبلاط أولاً إنسانياً”.

وتابع: “أقف بينكم اليوم وأعدكم بعيدا من كل الشعارات الإنتخابية والسياسية، المختارة ستبقى عنوانا لكلمة الحق، للحرية للإنفتاح، للنضال المشرف، سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم وسنقف بوجه من يسعى الى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد”.

وأكد أنه “لو مهما حدث في المستقبل، لو بقي العهد أو طار، لو ظل النظام السياسي أو طار، لو خسرنا بعضنا في الإنتخابات أو ربحنا بعضنا بالإنتخابات، ولو مهما حصل في الحياة، هذه الدار ستبقى مفتوحة للجميع، هذه الدار ستبقى داركم”.

وختم: “أخيرا سوف أذكركم بقول لكمال جنبلاط (وهل من شيء أشرف من العبور فوق جسر الموت الى الحياة التي تهدف الى إحياء الآخرين ولإعطاء قضيتهم قوة الإنتصار مع الزمن)”.

بعد ذلك توجه النائب جنبلاط وشيخ العقل ابي المنى ورجال الدين والنواب والفاعليات المشاركة في مقدمة مسيرة من القصر باتجاه الضريح، وقد شقت طريقها بصعوبة لقراءة الفاتحة ووضع الزهور. حيث وضع النائب جنبلاط زهرة على ضريح جده المعلم كمال جنبلاط وزهرتين على ضريح رفيقيه الشهيدين فوزي شديد وحافظ الغصيني وفعل مثله باقي المشاركين.