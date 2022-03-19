لبنان | رياح شمالية وجليد على ارتفاع 900 متر.. اليكم حال الطقس غدا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع رياح شمالية ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر علما انه في الفترة الصباحية ستنخفض درجات الحرارة الدنيا بحدود درجتين عن نهار السبت. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة باردة نسبيا ودون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحدود الـ4 درجات، يستقر اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت حتى صباح يوم الاثنين، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

(عدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق خاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات مع رياح شمالية ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال50 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل، كما يتكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر علما انه في الفترة الصباحية ستنخفض درجات الحرارة الدنيا بحدود درجتين عن نهار السبت.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع ثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار خفيفة نتيجة تمركز منخفض جوي جنوب غرب تركيا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 إلى 16 درجة، فوق الجبال من 2 إلى 9 درجات، في الداخل من 4 إلى 8 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س وتشتد إلى 50كلم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط إلى جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1022 HPA أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,45 ساعة غروب الشمس: 17,48