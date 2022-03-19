لبنان | غادة عون: كل استثمار رخيص لحادثة موت مفجعة هو انحطاط أخلاقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون عبر تويتر، قائلة: “القاضي النزيه المؤمن برسالته ما عندو أعداء هو يقوم فقط بواجبه احتراما لقسمه بتطبيق القانون وملاحقة المرتكب حماية للمجتمع”.

وتابعت: “لذلك كل استثمار رخيص لحادثة موت مفجعة هو فقط انحطاط اخلاقي”، في إشارة الى الكلام الذي رافق إعلان وفاة المدير العام لشركة مكتف للصيرفة، ميشال مكتف.

اذ كانت القاضية غادة عون، قد داهمت مكاتب الشركة أكثر من مرة في إطار التحقيقات بتهريب أموال الى الخارج.

وأضافت: “اخيرا تحية إكبار لوقفة العز للقضاة الشرفاء عبود وعويدات وسعد الذين رفضوا المس باستقلالية القضاء”.

وكانت عُقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي لبحث الملف القضائي في غياب القيادات القضائية والتي كانت قد دعيت للمشاركة بالجلسة في وقت سابق.