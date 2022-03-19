لبنان | البطريرك الراعي في القاهرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وصل البطريرك الراعي الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها أمين عام جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يستهل الزيارة السبت ظهرا بلقاء مع البابا تواضروس الثاني على ان يحتفل مساء بعيد مار يوسف في كنيسة مار يوسف المارونية في الضاهر وسط مصر.

وكان الراعي وصل مساء الجمعة الى مطار القاهرة حيث استقبله في صالون الشرف المطران جورج شيحان رئيس اساقفة مصر والسودان وشمال افريقيا للموارنة والسفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي وعدد من الرهبان