لبنان | إزالة بناء عشوائي في احدى ساحات ابي سمراء

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أزالت شرطة بلدية طرابلس بمؤازرة قوى الأمن الداخلي مخالفة بناء عشوائي في احدى ساحات ابي سمراء، كان صدر فيها قرار إزالة قضائي من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بناء لدعوى مقدمة من صاحب الأرض، وكانت المخالفة ازليت قبل نحو اسبوع واعيد بناؤها، وتم اليوم ازالتها مجددا، بعدما حضرت جرافات البلدية والياتها .

وشكر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق كل الذين ساهموا بـ “انجاز هذا العمل”، وتمنى “عدم غض النظر كما حصل منذ بدء هذه المخالفات، ونحن نقدر دور الغيورين والمصلحين، ونقول يمكن غض النظر عن بسطة في مكان محايد لإطعام عائلة فقيرة، ولكن لا يمكن غض النظر عن مخالفات بناء في الأملاك الخاصة والعامة وخلق عشوائيات تشوه البيئة وصورة طرابلس الحضارية، وهذا العمل لا يجوز لا شرعا ولا في العادات العشائرية، نتمنى من الجميع رفض هذه المخالفات، وعدم التعرض او الاحتكاك بعناصر الشرطة وعناصر القوى الأمنية، خلال تأديتها وتجباتها في حفظ الامن والسلامة العامة”.