لبنان | سيرج داغر: اذا تأجلت الانتخابات فسيكون هناك أسوأ من 17 تشرين

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 01:09 صباحاً - اعتبر الامين العام لحزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر ان الكتائب لا تحتاج لاي شخص ان يدافع عنها، مشيرا الى ان مواقف الحزب وأدائه السياسي يدافعان عنه.

وعن الانتخابات النيابية في البترون، أكد داغر في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وعبر برنامج “مع ديانا” ان الخيار الذي اتخذ في البترون بترشيح مجد حرب هو خيار ممتاز، جريء وصحيح، مضيفا ان آلية الخيار اصبحت وراءنا، والمطروح اليوم هو أمر أساسي وهو دعم المرشح مجد حرب، مشيرا الى ان معركة البترون هي معركة مهمة جدا ولديها رمزية مهمة.

ورأى داغر ان اسقاط المنظومة السياسية يجب ان يبدأ في البترون، لافتا الى ان توحيد الجهود يسمح بأن يكون المرشح حرب منافسا جديا للنائب جبران باسيل أو لمرشح القوات اللبنانية في البترون. وأضاف اننا اصبحنا في معركة متقدمة في البترون والفريقين الذين نعتبرهما من المنظومة السياسية ليسوا مرتاحين، لذلك نرى هجوما علينا من الطرفين.

وردا على اذا كان يعتبر ان مجد حرب سيهزم باسيل في انتخابات البترون، قال داغر ان المهم بالنسبة للكتائب ان يربح حرب اما الخاسر فيكون حظه سيء. كما واشار الى ان حظوظ حرب بالنجاح في البترون أكثر وأعلى من حظوظ سامر سعاده، مؤكدا ان هناك إلتزام من المرشح حرب بأن يكون بالكتلة النيابية لحزب الكتائب، قائلا اننا سنعمل معا في المجلس النيابي لمواجهة هذه المنظومة السياسية.

ولفت داغر الى ان قرارات حزب الكتائب تتخذ من خلال الديمقراطية وليس من خلال شخص. وتابع اننا اليوم بتحالف مع ميشال معوض ومجد حرب وبعض الشباب في الكورة وبشري وهذه التركيبة لديها حاصلين اما في البترون واما في الكورة، وهذا ما يسمى بالتكتيك الانتخابي، واذا سقط هذا الحاصل في البترون او الكورة سنكون قد قدمنا للكتائبيين نائب صديق من ضمن هذه الكتلة.

وفي سياق الحديث، قال داغر ان حزب الكتائب يعتبر ان المنظومة السياسية تضم كل من دخل في التسوية الرئاسية التي اوصلت البلد الى ما هو عليه اليوم.

واشار الى ان الكتائب تتكلم دائما عن الهيمنة الايرانية على لبنان بواسطة حزب الله.

وانتخابيا ايضا، اكد داغر ان حزب الكتائب حزب منتشر وموجود تقريبا في 15 دائرة انتخابية ولديه مرشحين بالمباشر بأقل من النصف. قائلا ان في باقي الدوائر وحيث يكون لدينا قواعد وماكينات انتخابية واصوات فستصب في خدمة قوى التغيير ولو لم يكن لدينا مرشح، معطيا مثالا: “في الجنوب وعكار الكتائب ليس لديها مرشحا، فستدعم قوى التغيير”. واعلن ان الكتائب تدعم قوى التغيير في كل الاشكال إما في الترشيح إما بدعم صديق او لوائح.

وعن محاولة تأجيل الانتخابات النيابية، رأى داغر انه اذا تأجلت الانتخابات فسيكون هناك أسوأ من 17 تشرين، متوقعا ان يحصل “مجزرة” اي “اعادة توليع للشارع”. وتابع: الخوف اليوم من عمل أمني يسبب بتأجيل الانتخابات وفريق واحد قادر ان يفعل هذا الامر وكلنا نعرف من يكون، مضيفا ان التيار الوطني الحر هو الفريق الثاني الذي يسعى لتأجيل هذه الانتخابات.

واستكمالا لحديثه الانتخابي، اعلن داغر انه في المبدأ نحن ذاهبون الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وعن ملف الفساد، قال ان هناك انواعا من الفساد، لافتا الى ان الاستفادة من مركز معين في الدولة يسمى “فساد”، وعندما توافق على موازنات خاطئة يكون ايضا “فساد” وغيرها من الامور.

أما قضائيا، رأى داغر انه في لبنان لا يوجد قضاء، وكل القضاة مسيّسين.