لبنان | صحافي يتقدم بشكوى بجرم التهديد بالقتل والتعدي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الصحافي محمد زبيب في بيان، أنه “تقدم بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد المدعو ر. ز. بجرم التهديد بالقتل والتعدي على الحقوق المدنية على خلفية نشر الأخير، تهديداً علنيا بالاعتداء على زبيب بهدف منعه من انتقاد المصرفي والمرشح إلى الانتخابات النيابية مروان خير الدين”.

وذكر البيان أن “النيابة العامة في بيروت كانت ادعت على ثلاثة من مرافقي خير الدين بالاعتداء على زبيب بجرائم ضرب وإيذاء وقدح وذم (المواد 554 و582 و584 من قانون العقوبات). كما تقدم زبيب بشكوى ضد خير الدين شخصيا بجرائم التعدي على الحقوق المدنية والضرب والإيذاء (المادتان 329 و554 معطوفتان على المادتين 217 و218 من قانون العقوبات)، وقد حددت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني موعد بدء المحاكمة في 21 نيسان 2022”.