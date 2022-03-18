لبنان | إنحسار في عداد “كورونا”.. ما جديد الأرقام؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:39 مساءً

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “497 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1087387، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة”.

مستشفى الحريري: وفي السياق، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 42

Moderna: 79

عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 146 فحصا.

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 9

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1663 حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5

حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.