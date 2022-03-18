لبنان | إنحسار في عداد “كورونا”.. ما جديد الأرقام؟

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آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:39 مساءً
كورونا لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “497 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1087387، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة”.
مستشفى الحريري: وفي السياق، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 42
Moderna: 79
عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 146 فحصا.
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 9
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1663 حالة شفاء
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5
حالات وفاة: 0
إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.