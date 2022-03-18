لبنان | لبنانيو “خيرسون” خرجوا بأمان.. وهذا موعد وصولهم إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 3:10 مساءً

أعلن سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصّار عن انطلاق حافلات روسيّة تنقل لبنانييّن وأجانب كانوا في مدينة خيرسون الأوكرانية.

وأضاف أنه “من المتوقع وصول اللبنانيين الى روسيا حوالى الساعة 6 مساءً في توقيت روسيا على أن ينتقلوا بواسطة القطار الى موسكو”.

وتابع: “اتفقت مع اللواء محمد خير على حجز بطاقات السفر بأسماء اللبنانيين على أن يغادروا الى لبنان بأسرع وقت ممكن، قد يكون الأحد أو الاثنين على أبعد تقدير، وبذلك يكون اللبنانيون في خيرسون قد خرجوا بأمان، باستثناء مواطن واحد لم يوافق على الخروج باتجاه الأراضي الروسية، وفضّل البقاء في خيرسون بسبب وجود أقاربه في ماريوبول، بانتظار حتى خروجهم جميعاً”.