لبنان | اجتماع في زحلة للبحث بملف الأمن الغذائي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، بدعوة من رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ابراهيم مخايل ابراهيم، شارك فيه اضافة الى اساقفة زحلة والبقاع: جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفير، وزير الصناعة جورج بوشكيان والنواب: ميشال ضاهر، جورج عقيص، سليم عون وإدي دمرجيان، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل للبحث في الاوضاع العامة في لبنان وفي زحلة والبقاع، وخصوصا في تداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كوفيد 19 على موضوع الأمن الغذائي في مدينة زحلة وقضائها.

استهل الاجتماع بكلمة ترحيب من المطران ابراهيم جاء فيها: “أرحب بكم اليوم في كنف سيدة النجاة، السيدة المحبة العطوفة على ابنائها والتي تنجيهم دائما من الازمات والشدائد. أشكركم من كل قلبي على تلبية الدعوة رغم انشغالاتكم الكثيرة، وهذا يدل على حس مسؤولية عميق والتزام دائم في خدمة الناس ومشاركتهم همومهم وشجونهم”.

اضاف: “نلتقي معا والازمات تزداد يوما بعد يوم على كاهل المواطن والدولة عاجزة عن القيام بدورها لأسباب كثيرة. ففي ظل الحرب في أوكرانيا، والتي تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، ولبنان من أكثر الدول التي تأثرت بهذه الحرب بحسب تقرير الأمس من البنك الدولي. وفي وسط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان وفي ظل تداعيات جائحة كوفيد19، نلتقي في هذا الاجتماع العفوي والطارئ لتدارس الاوضاع العامة وبخاصة الأمن الغذائي الذي قد يداهمنا، ونحن في وسط سهل خصب لن ننجو دون التلاقي والتخطيط والتنفيذ على قدر طاقاتنا واتخاذ الخطوات والتدابير المناسبة لتفادي الأزمة دون نشر الخوف بين الناس، بل بزرع الأمل النابع من تضامننا لما فيه خير زحلة والبقاع”.

وأشار الى ان “آخر هذه الازمات هي خطر انقطاع القمح والزيت والعديد من المواد الغذائية المستوردة الى لبنان من الخارج، نتيجة الحرب الروسية- الاوكرانية”، وقال: “وامام هذا الوضع المستجد تداعينا، نحن اساقفة المدينة ونوابها ووزيرها ورئيس بلديتها وصناعييها مع الاجهزة المعنية في الدولة للتباحث في ما بيننا عن كيفية التخفيف عن ابنائنا وبناتنا. وهنا تجدر الأشارة الى أن سعادة المحافظ لم يستطع الحضور بسبب الجليد الذي تسبب بقطع طريق ضهر البيدر”.

اضاف: “من المهم جدا ان نؤكد وحدتنا وتعاضدنا في مواجهة الازمات والاتكال على أنفسنا لتأمين الأمن الغذائي دون التهافت على شراء السلع وتخزينها، بحالة من الهلع، ما يزيد الأزمة بدلا من أن يخففها. كما علينا أن نجد في الاستفادة من زراعة الاراضي بشكل مدروس وممنهج، وإيجاد المخازن الضرورية لضمان استمرارية الأمن الغذائي. ونحن نعول على أجهزة الدولة المعنية في مراقبة الاسواق وقمع المحتكرين ومحاسبتهم. وعدم التأخر في إيجاد مصادر استيراد بديلة للقمح والزيت والسكر وغيرها من المواد الأساسية التي نحتاجها”.

وختم: “في منطقة زحلة والبقاع، علينا أن نعمل جاهدين لتأمين الامن الغذائي لكل ابنائنا وبناتنا، بالاتكال عليكم وعلى كثيرين من أصحاب النخوة والضمير من اجل حياة حرة وكريمة”.

وبعد التداول، اتخذ المجتمعون التوصيات التالية:

“1- تشكيل لجنة متابعة للأمن الغذائي في زحلة من ممثلين عن اساقفة زحلة والبقاع ومحافظة البقاع ووزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد وبلدية زحلة المعلقة واتحاد البلديات للمتابعة اليومية والدورية لحاجات مدينة زحلة وقضائها.

2- استثمار اراضي الابرشيات والاوقاف والرعايا والرهبانيات والبلديات عبر زيادة المساحات المزروعة واستصلاح الاراضي غير الزراعية لزيادة انتاج الخضار والحبوب والاعلاف بغية تأمين الغذاء لأهالي زحلة والبقاع والمواد الأولية للمصانع الغذائية والاعلاف للمزارع

3- التواصل مع الهيئات والمنظمات الاهلية والمتوسطية والدولية للتمويل والاستثمار لتحقيق الامن الغذائي

4- التواصل مع الجاليات اللبنانية والاغتراب والانتشار اللبناني لتأمين المساعدات اللازمة الضرورية

5- اعداد خطة استراتيجية من قبل البلديات والأبرشيات والجمعيات والاندية بمواكبة الوزارات المختصة بغية التكامل بين المجتمع الاهلي والمدني والدولة اللبنانية.

6- ربط المزارعين بالصناعيين لتسويق وتصريف انتاجهم وتطوير سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة وإزالة العوائق أمام الصادرات اللبنانية مع مراعاة الأمن الغذائي الوطني”.