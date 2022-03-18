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لبنان | إليكم آخر تطورات ملف ترسيم الحدود.. و”القضاء والمصارف” على طاولة بعبدا

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 2:35 مساءً

قصر بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً حضره رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تمّ خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبعد الإجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا، صدر بيانٌ جاء فيه: “تمّ خلال الاجتماع عرض لنتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين، وعرض المجتمعون للملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول إلى موقف موحّد يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية”.

وأضاف: “تقرّر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشدّد المجتمعون على أنّ ملفّ ترسيم الحدود البحرية وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيداً من التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها”.

وكان ميقاتي قد قال بعد الإجتماع: “اتفقت مع الرئيس عون على دعوة مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائية الساعة العاشرة من صباح غد السبت للبحث في الموضوع القضائي والمصارف”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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