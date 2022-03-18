لبنان | فياض: الكرة في ملعب البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ألّا تغييراً جذرياً في مسار خطة الكهرباء. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، إن “المخطط التوجيهي لخطة الكهرباء يعتمد على 4 محطات، 2 منها في دير عمار، وواحدة في الزهراني وأخرى في سلعاتا، وذلك لضرورة تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى ضرورة تفكيك محطة الزوق المتهالكة”.

وأشار فياض، إلى أنه “كان من الضروري إقرار خطة النهوض بالكهرباء لمصلحة لبنان للمضي قدماً والحصول على التمويل من البنك الدّولي، تمهيداً لاستجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن”.

وشدد وزير الطاقة، على أنّ “الكرة اليوم بعد إقرار خطة الكهرباء، باتت في ملعب البنك الدّولي، ليدخل معنا في المفاوضات رسمياً بالنسبة لموضوع التمويل، فيما ننتظر أيضاً من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية الضوء الأخضر لمصر بالنسبة لموضوع جر الغاز”.

وأشار فياض، إلى أنه تباحث مع رئيس الجمهورية في ضرورة الحصول على الدّعم المالي لتشغيل محطّات الكهرباء في الزّهراني ودير عمار.