لبنان | ما سبب ارتفاع سعر المازوت وتراجع البنزين؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في بيان، إلى أن جدول تركيب اسعار المحروقات في لبنان صدر اليوم بتراجع سعر صفيحة البنزين وقارورة الغاز 3000 ليرة وارتفاع سعر صفيحة المازوت 2000 ليرة، وذلك نتيجة انخفاض سعر كيلوليتر البنزين المستورد 4.80 دولارا وارتفاع سعر كيلوليتر المازوت 6 دولارات، في حين شهدنا استقرارا بسعري صرف الدولار في منصة صيرفة على 20900 ليرة وفي السوق الحرة على 22217 ليرة.

انخفض سعر البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 3000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة 23000 ليرة، وانخفض سعر الغاز 3000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 417000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 427000 ليرة.

مازوت: 425000 ليرة.

غاز: 289000 ليرة.