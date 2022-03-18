لبنان | الدولار الأسود في مسار تصاعدي مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يستمر دولار السوق السوداء في الارتفاع، إذ تراوح صباح اليوم ما بين الـ22700 ليرة لبنانية للشراء و22650 ليرة لبنانية للبيع.

يأتي هذا الارتفاع بعدما أوقفت المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه به تبييض الأموال والاختلاس.

وكانت”رويترز”، ذكرت أنه بحسب وثائق اطلعت عليها، فإنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.

وأوضحت في تقرير، أنّ “أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات”.

وجمع مصرف لبنان نحو 5200 مليار ليرة لبنانية من السوق، فجفّت السوق من الليرة وتوقفت المصارف عن تسديد العملة الوطنية تلبيةً لطلب المواطنين، فاشتدّ الخناق على القطاع الإستهلاكي بسبب عدم قبول التجار بالبطاقات المصرفية، ما اضطر البنك المركزي الى حثّ المصارف على مدّ نفسها بالليرة والاستحصال عليها عبر صرف الدولار”.

ويرى الخبراء أن ضخّ الليرة اللبنانية مجدداً في السوق وتراجع عرض العملة الخضراء في الأسواق، من شأنهما أن يضعا الدولار في السوق السوداء مجدداً في مسار تصاعدي”.