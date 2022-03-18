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لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:17 صباحًا

الثلوج في لبنان

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج هي:

عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
القموعة – القبيات
مشمش – الهرمل
القبيات – الهرمل
معاصر الشوف – كفريا
تنورين – حدث الجبة
تنورين – اللقلوق
ترشيش – زحلة
جزين – كفرحونة.

أما طريق ضهر البيدر فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.

وتستمر كتل رطبة وباردة بالتاثير على لبنان لغاية قبل ظهر السبت وعودة للأمطار والثلوج.

الجمعة: يتحول الطقس من جديد إلى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًا، بين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

السبت: طقس غير مستقر مع إحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر لغاية الظهر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًابين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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