لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

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آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:17 صباحًا
الثلوج في لبنان
أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج هي:
عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
القموعة – القبيات
مشمش – الهرمل
القبيات – الهرمل
معاصر الشوف – كفريا
تنورين – حدث الجبة
تنورين – اللقلوق
ترشيش – زحلة
جزين – كفرحونة.
أما طريق ضهر البيدر فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.
وتستمر كتل رطبة وباردة بالتاثير على لبنان لغاية قبل ظهر السبت وعودة للأمطار والثلوج.
الجمعة: يتحول الطقس من جديد إلى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًا، بين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س
السبت: طقس غير مستقر مع إحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر لغاية الظهر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًابين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س