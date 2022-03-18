لبنان | إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - مارس - 2022 7:17 صباحًا

أفادت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج هي:

عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مشمش – الهرمل

القبيات – الهرمل

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق

ترشيش – زحلة

جزين – كفرحونة.

أما طريق ضهر البيدر فسالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي.

وتستمر كتل رطبة وباردة بالتاثير على لبنان لغاية قبل ظهر السبت وعودة للأمطار والثلوج.

الجمعة: يتحول الطقس من جديد إلى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًا، بين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

السبت: طقس غير مستقر مع إحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر لغاية الظهر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل وتتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًابين ٢ و١٠ بقاعًا وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س