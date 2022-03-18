لبنان | وليم نون يدلي بإفادته أمام القاضية عون الاثنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

تتوجه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإثنين إلى الاستماع لإفادة وليم نون، شقيق الضحية جو نون، بناءً لطلب وزير العدل هنري خوري في موضوع ما حصل إثر ذهاب مجموعة من ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أمام منزله.

في السياق، قال الناشط نون “وردني بلاغ من مديرية أمن الدولة بوجوب الحضور الى مديرية جبل لبنان غدا لحضور جلسة تحقيق”.

وفي حديث لـ قناة “الجديد أضاف: “بعد الإستعلام عن سبب الإستدعاء تبين ان القاضية غادة عون سطرت اشارة إستدعاد بحقي يرجح ان يكون بسبب تحركنا بالأمس امام منزل وزير العدل”.

كذلك، أشار لـ”النهار” إلى أنّ الأهالي توجّهوا إلى منزل الوزير للقائه “بهدف الضغط عليه من أجل التحرّك لتشكيل محكمة تمييز للبتّ بطلبات الردّ التي تمّ التقدّم بها، من أجل استكمال المسار القضائي في قضية الانفجار”، معتبراً أنّ “الوزير قادر على فعل ذلك عبر الطلب من مجلس القضاء الأعلى الاجتماع والضغط في اتجاه تشكيل اللجنة”.

وأكّد نون أنّ “التحركات مستمرّة، وستشمل منازل قضاة المجلس، سهيل عبود، غسان عوديات وغيرهما”.