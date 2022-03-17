لبنان | كم بلغ حجم التداول على “صيرفة” اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ 3 دقائق

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 90 مليون دولار أميركي بمعدل 20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وسجل دولار السوق السوداء ارتفاعًا، مساء اليوم الخميس، ما بين الـ22750 ليرة لبنانية للشراء والـ22800 ليرة لبنانية للبيع.