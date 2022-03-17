لبنان | “قرار إجازة التصدير”.. توضيح من مكتب وزير الصناعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

أصدر المكتب الاعلامي لوزير الصناعة جورج بوشكيان، بيانًا جاء فيه:

“تناول بعض وسائل الاعلام خبر القرار رقم 20/1 تاريخ اليوم الخميس 17/3/2022 بشكل ملتبس. وايضاحا للقرار المذكور، ومنعا لأي التباس، فقد ذكرت المادة الأولى منه المواد المعفاة من اجازة التصدير. وهذه المواد المعفاة كانت واردة في اللائحة الملحقة بالقرار. ولما أعفيت، تم شطبها من اللائحة. وبالتالي تتضمن اللائحة الملحقة المواد التي لا زالت خاضعة للحصول على اجازة تصدير مسبقة من وزير الصناعة. فاقتضى التوضيح ويرجى تداول القرار بمعناه الصحيح والمقصود”.