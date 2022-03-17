لبنان | غادة عون أوقفت رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 4:51 مساءً

أمرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء على الدعوى المقامة ضده وضد رياض سلامة وصديقته آنا كوداكوفا من قبل تجمع محامي “رواد العدالة”، بجرائم “تبييض الأموال والاختلاس والاثراء غير المشروع وتهريب أموال طائلة الى الخارج”.

وجاء توقيف رجا سلامة بعد أن استجوبته عون على مدى ثلاث ساعات متواصلة بحضور وكيله القانوني، وأمرت بنقله الى نظارة قصر العدل في بعبدا، وأحالت محضر التحقيق مع الادعاء عليه الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور وطلبت استجوابه واصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.