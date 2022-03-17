لبنان | “وعد” من وزير الإعلام لموظفي تلفزيون لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

التقى وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدًا من نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان برئاسة النقيب محمد بواري، وجرى البحث في شؤون وشجون تلفزيون لبنان لا سيما أوضاع الموظفين فيه.

وإثر اللقاء قال بواري:” بحثنا مع الوزير مكاري في موضوع بوليسة التأمين لموظفي تلفزيون لبنان”، لافتا الى ان “ادارة التلفزيون رفضت اعطاءها كاملة كما كانت في السابق”.

كما لفت الى ان “المساعدات الاجتماعية التي تعطى للموظفين لم تعط لموظفي التلفزيون”.

ووعد الوزير مكاري بـ “متابعة الموضوع والعمل على تلبية احتياجات موظفي تلفزيون لبنان الذي هو رمز وواجهة لبنان الاعلامية”.