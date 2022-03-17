لبنان | القاضية عون تحجز عقارات وممتلكات “الاعتماد المصرفي” وتمنع مديره من السفر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 2:42 مساءً

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا قضى بمنع رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة من السفر خارج لبنان، وكلفت جهاز الأمن العام تنفيذ هذا القرار.

كما أمرت القاضية عون بوضع إشارات منع التصرف بكل العقارات والأسهم والحصص العائدة للمصرف المذكور وجميع الشركات التجارية والسيارات التي يملكها، وذلك بناء على الدعوى المقامة ضد المصرف من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.