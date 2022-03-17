لبنان | الجالية اللبنانية في أوكرانيا: على الحكومة تحذير اللبنانيين من المشاركة في الحرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الجالية اللبنانية في أوكرانيا أنها “تعيش اليوم في مرحلة صعبة وحساسة جراء الحرب التي تدور رحاها بين الدولتين الجارتين: الاتحاد الروسي ودولة اوكرانيا، هذه الحرب التي وصلت الى ذروتها من قتل وتدمير وخرق لكل الاعراف والانتهاكات والويلات على المدن والشعب الاوكراني”.

وقالت الجالية في بيان: “نحن كجالية لبنانية تقيم في أوكرانيا وتعيش على هذه الارض وتأكل من خيراتها وتشارك شعبها افراحهم واحزانهم اعيادهم وطقوسهم، معنيون بشكل مباشر جراء هذه الحرب الشعواء التي تدور، ونأسف من صميم قلوبنا على هذه الويلات والدمار الذي يحصل لهذا البلد الحبيب”.

وأوضح البيان: “في وطيس هذه المعارك التي تدور رحاها على الارض، تبرز الحرب الاعلامية من كلا الطرفين كوسيلة اخرى من هذه الحرب، ومن ضمنها ما يحكى عن استجلاب المتطوعين والمرتزقة من دول الشرق الاوسط وانحاء العالم، وبعد المتابعة والتشاور قررنا رفع هذا البيان بالتوازي الى “الوكالة الوطنية للاعلام” والى رئيس البعثة الديبلوماسية في السفارة اللبنانية في اوكرانيا سعادة السفير علي ضاهر المحترم، لنطالبه بايصال صوتنا الى السلطات المعنية في الدولة اللبنانية وبرفع الصوت عاليا قبل فوات الاوان وخروج الاوضاع عن السيطرة”.

وطالبت الجالية من الدولة الام لبنان “ان تؤكد اعتماد سياسة النأي بالنفس تجاه هذه الحرب وأن تساهم، باعتبارها دولة صديقة للدولتين المتحاربتين ولها فيهما جاليات ومصالح، ببذل ما بوسعها لاحلال السلام ضمن الامكانات المتاحة”.

كما شددت على ضرورة أن “يصدر بيان عن الحكومة اللبنانية تحذر فيه المواطنين اللبنانيين من مشاركتهم المباشرة او غير المباشرة في هذه الحرب، وتأخذ الاجراءات العاجلة لمنعهم منعا قاطعا من أي مشاركة محتملة فيها او خوضها مع اي طرف من الاطراف المتنازعة، والحض على استصدار قانون عاجل ينزل عقوبات رادعة بهذا الشأن”.

كذلك دعت الى “اصدار بيان رسمي من الحكومة اللبنانية تؤكد فيه ان كل مواطن لبناني، لأي فئة او مجموعة سياسية انتمى، يشارك في هذه الحرب أو يساعد على تأجيجها بأي طريقة، هو خارج عن القانون ولا يعكس سياسة الدولة العامة ولا الموقف الرسمي اللبناني من قريب او بعيد، وستتم محاسبته وفقا للقوانين المرعية”.

وتمنى بيان الجالية على “وسائل الاعلام، وخصوصا اللبنانية، عدم تخصيص مساحات مباشرة على الهواء لكل من يعرض مصالح اللبنانيين للخطر المنتشرين في أراضي الدولتين المتحاربتين، عبر اطلالاته وتصريحاته الاعلامية غير المسؤولة، وأن تتخذ الدولة في حقه التدابير القانونية انطلاقا من خطر هكذا تصريحات على امن المواطنين وحماية مصالحهم”.

وشكر للسفير ضاهر وطاقم السفارة اللبنانية في أوكرانيا الجهود الجبارة التي قاموا بها في ظل هذه الظروف العصيبة من مثابرة ومتابعة واجلاء لكل افراد الجالية اللبنانية على الاراضي الاوكرانية والخروج من دون خسائر”.