لبنان | الرغيف متوفّر حتى الساعة.. ولكن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ 33 دقيقة

طمأن رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز أنطوان سيف، إلى أنّ الرغيف متوفّر حتى الساعة، آملاً في ألا نتّجه إلى أزمة.

وأعلن سيف، في حديث إذاعي أن مخزون القمح الموجود في المطاحن وفي السفن في البحر يكفي لبنان حوالى شهر و10 أيام، لافتاً إلى أنّ هناك لجنة تعمل على إيجاد أسواق بديلة عن أوكرانيا لاستيراد القمح ولكن لا نتائج حتى الآن.

وأوضح أن بعض المطاحن لا يملك القمح، متخوّفاً من عدم التمكّن من إيجاد سوق بديل قبل نفاد مخزون لبنان.

يذكر أنه طمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري في تصريح سابق له اللبنانيين ألا أزمة رغيف وطحين في لبنان، داعياً اياهم الى عدم الهلع.

وقال برباري في حديث إذاعي: “هناك عملية شراء جديدة لباخرتين من قبل احد اصحاب المطاحن، والكمية متوفرة لشهرين، متوقعاً ان يرتفع ربطة الخبز سيرتفع قليلا او ينخفض وزنها قليلاً في الايام المقبلة”.