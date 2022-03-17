لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائماً إجمالاً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة وثلوج بدءا من 1200 متر، كما تنشط الرياح احيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يتقلب الطقس تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم الخميس وحتى ظهر يوم السبت مع درجات حرارة باردة نسبياً ودون معدلاتها الموسمية لشهر آذار.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية) وقد سجلت مساء امس ادنى درجة حرارة في بيروت لشهر آذار منذ 37 عاما (2 آذار 1985 تم تسجيل 4،2 درجة مئوية في بيروت )

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع محدود في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتحول الطقس مساء الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

الجمعة: غائم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة وثلوج بدءا من 1200 متر، كما تنشط الرياح احيانا.

السبت: غائم اجمالا خلال الفترة الصباحية وانخفاض طفيف ومحدود في درجات الحرارة واحتمال أمطار خفيفة متفرقة وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الظهر، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا، مع رياح شمالية باردة نسبيا تؤدي الى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال والساحل، كما يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 0 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية نهارا جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي:770 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05:45

– ساعة غروب الشمس: 17:48