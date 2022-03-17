لبنان | نادي القضاة يحذر فرنسبنك من وقف معاملات المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

رفض نادي القضاة في لبنان أن يتلطى فرنسبنك وراء القرار القضائي بالحجز التنفيذي على بعض موجوداته، لوقف كل المعاملات الخاصة بالمواطنين وبدفع رواتب موظفي القطاع العام. وحذر المصرف من التوصل من موجبات القانونية وأطفال أبوابه أمام معاملات اللبنانيين.

وتحت عنوان “إن لم تستح فافعل ما شئت”، أصدر نادي القضاة بيانا اعتبر فيه أن هذا الشعار ينطبق تماماً على ما قرر أحد المصارف صنعه اليوم.

وقال: “بدل أن يسارع إلى إيفاء وديعة احد المواطنين، اتخذ من القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني بالقاء الحجز على امواله مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال ابوابه في وجههم إمعاناً منه في هضم حقوقهم.

وعليه، يهم نادي قضاة لبنان أن يوضح التالي:

– إن قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف احد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الاجراء الذي تلجأ اليه المصارف تحديداً عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون.

-إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الانذار التنفيذي وفقاً للاصول وظل متمنّعاً عن التنفيذ الطوعي.

– إن المصرف استخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري بحقه، اذ صدر قرارٌ برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الاساس.

-إن القرار لم يقضِ بإقفال أي فرع-كما يتم اشاعته لتضليل الرأي العام- إنما الحجز على موجودات، تناولت اجراءاته التنفيذية فرعين اثنين، الامر الذي لا يبرّر مطلقاً التوقف عن تلبية خدمات العملاء في كافة فروعه على الاراضي اللبنانية، ولا حتى في الفرعين المعنيّين.

وختم نادي القضاة بيانه بالقول: إن دولة القانون تفرض على من يعتبر نفسه متضرراً من أي قرار قضائي أن يسلك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، لا أن يتلطى خلف حجج واهية اختلقها للتنصل من تنفيذ موجباته، او يستنجد بأهل السلطة لاطلاق مواقف مخالفة للدستور وهي إن دلت على شيئ، فعلى حجم التواطؤ فيما بينهما.