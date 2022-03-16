لبنان | وصول 250 طناً من الزيت كـ”هبة روسية” خلال اليومين القادمين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلن “تجمع اللجان والروابط الشعبية” في بيان، ان وفدا منه ضم الوزير والنائب السابق بشارة مرهج والرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور وأمين سر الجمعبة الصحية اللبنانية الدكتور ناصر حيدر، السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، وتم البحث في تطورات الحرب في أوكرانيا حيث يصر الاتحاد الروسي على تحقيق مطالبه المشروعة بضمان الأمن القومي لروسيا وتنفيذ الاتفاقات المعقودة سابقا”.

وأشار البيان الى “ان السفير الروسي، كشف ان هبة روسية من زيت بزنة 250 طنا، ستبدأ بالوصول إلى لبنان في اليومين المقبلين كجزء من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشعب الروسي إلى الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”.

ورأى وفد “التجمع” “أن من تداعيات ما يجري اليوم هو إعادة صياغة العلاقات الدولية على أسس نظام دولي جديد قائم على تعددية الأقطاب وهو ما ترفضه الإدارة الأميركية وتخشى نتائجه على غير مستوى”.