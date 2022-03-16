لبنان | طوفات القوات الجوية نقلت مساعدات للعالقين في الثلوج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 2:49 مساءً

في ظل الازمات التي يشهدها لبنان من غلاء اسعار المحروقات والمواد الغذائية، وفي وقت يسيطر على الأجواء منخفض جوي قطبيّ بارد ومُثلج، بحيث تطال الثلوج الجبال المتدنية “٥٠٠متر”.

حطت طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، أقلعت من قاعدة القليعات الجوية في محلة وطى مشمش، تلبية لنداء الرعاة العالقين بالثلج في محلة القطر، أعالي بلدة مشمش مع قطعانهم . وباشرت عملية تحميل الاعلاف لامداد القطيع والحؤول دون نفوقه بالاضافة الى بعض المؤونة للرعاة العالقين بسبب الثلوج وذلك في حضور ممثلين عن بلدية مشمش وبمساعدة فريق من “جمعية درب عكار البيئية” التي كانت قد ساهمت ليل امس في إيصالالادوية والحليب المقدمة من وزارة الزراعة وجمعية “مدى”.