لبنان | قتلوه على خلفية ركن سيارة.. اليكم تفاصيل الجريمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ملابسات جريمة القتل التي وقعت على طريق المطار جراء تطور إشكال، في بيان ومما جاء فيه: “قرابة الساعة 00 .18 من تاريخ 12-3-2022، حصل إشكال في محلة طريق المطار، بين أشخاصٍ وحارس أمن خاص، على خلفية ركن سيارة أمام مركز إحدى الشركات حيث يعمل الأخير، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في رأسه وتم نقله إلى مستشفى في المحلة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

بوشر التحقيق من قبل فصيلة الأوزاعي، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد هويات الفاعلين، وهم كل من اللبنانيين:

ع. ب. (من مواليد عام 1985)

ح. ب. (من مواليد عام 1990)

ع. ز. (من مواليد عام 1965)

وبتاريخ 13-3-2022، داهمت قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي (فصيلتي الأوزاعي والمريجة ومفرزة طوارئ الضاحية)، أماكن إقامة المشتبه بهم، من دون العثور على أيٍ منهم.

على أثر ذلك، قام (ع. ز) بتسليم نفسه إلى الفصيلة المعنية.

بالتحقيق معه، اعترف أن شجارا كان قد بدأ بين ابن شقيقته (ع. ب.) وحارس الأمن، على خلفية منع الأخير ركن سيارة صديقة المدعو (ع. ب.) أمام مركز الشركة، حيث حصل تلاسن بينهما، ثم غادر (ع. ب.) ليعود مع شقيقه (ح. ب.) بهدف الاقتصاص من الحارس، وانتقل معهما إلى المكان، فأخذ الشقيقان يضربان المغدور على رأسه وجسمه بمسدسيهما الحربيين، وأصيب بعيار ناريٍ أودى بحياته .

تم تسطير بلاغي بحث وتحر بحق الاولين المتواريين عن الأنظار والتحقيق جار باشراف القضاء المختص.