لبنان | الجيش يرسل طوّافة محمّلة بالمساعدات للرعاة العالقين في الثلوج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أدّت العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان الى عزل بعض المناطق الجبلية بسبب تراكم الثلوج على الطرقات.

في هذا الاطار، حطت طوافة عسكرية تابعة للجيش، أقلعت من قاعدة القليعات الجوية في محلة وطى مشمش، تلبية لنداء الرعاة العالقين بالثلج في محلة القطر، أعالي بلدة مشمش مع قطعانهم .

وبدأت عملية تحميل الأعلاف لإمداد القطيع والحؤول دون نفوقه بالاضافة الى بعض المؤونة للرعاة الثلاثة ، في حضور ممثلين عن بلدية مشمش وبمساعدة فريق من “جمعية درب عكار البيئية” التي كانت قد ساهمت ليل امس في إيصال الادوية والحليب المقدمة من وزارة الزراعة وجمعية “مدى”.

وشكرت عائلات الرعاة الثلاثة وبلدية مشمش و”جمعية درب عكار” رئاسة مجلس الوزراء وقيادة الجيش والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، والقوات الجوية في الجيش وقيادة اللواء الثاني، على تجاوبهم وارسال طوافة لنقل العلف والمواد الغذائية للرعاة العالقين في جرد مشمش .