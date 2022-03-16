لبنان | العاصفة إلى الانحسار.. متى تعود الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعود الإستقرار اليوم مع بقاء البرد الشديد نتيجة الرياح الشمالية الباردة التي ستبدأ بالإنحسار يوم غد الخميس وتبقى الحرارة ما دون المعدلات الموسمية، وتعود الأمطار يوم الجمعة.

وفي التفاصيل:

الأربعاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٣ و١، بقاعًا بين -٤ و٩، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين -٢ و٨ درجات

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا، نحذر من تشكل الجليد على الجبال

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س خاصة

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الخميس: الطقس مستقر نهارًا واحتمال أمطار ضئيل قرابة منتصف الليل، الرياح الشمالية تنحسر، الحرارة ترتفع لكن تبقى ما دون المعدل وتتراوح بين ٨ و١٤ ساحلًا، بين ٢ و١٠ بقاعًا، وبين ٤ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الجمعة: يتحول الطقس من جديد إلى غير مستقر مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ١٣٠٠ ~ ١٤٠٠ متر، الحرارة مستقرة نسبيًا وما دون المعدل تتراوح بين ٩ و١٤ ساحلًا، بين ٢ و١٠ بقاعًا، وبين ٤ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س