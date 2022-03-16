لبنان | آخر فرصة للبنان مع اقتراب تداعيات الأزمة في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 صباحاً - كتب رجل الأعمال بهاء الحريري في صحيفة عرب نيوز:

سيكون لقرار روسيا بغزو أوكرانيا تداعيات يتردد صداها في جميع أنحاء العالم لسنوات قادمة، في الغرب، ويبقى القلق المباشر هو تأثير الغزو على أسواق النفط والغاز.

وفي بلدان مثل لبنان، يمكن أن يكون تأثير الحرب على سلاسل التوريد الزراعية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إن أخذنا بعين الاعتبار أن احتياطيات القمح ستكفي ستة أسابيع إلى شهرين فقط.

وقد أضفت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، بسبب عقود من الفساد والأزمة المالية و جائحة كورونا، أهمية واضحة على الانتخابات البرلمانية القادمة لم تحظَ بها من قبل.

يواجه اللبنانيون اليوم مستقبلاً قاتماً، حيث لا وظائف للعمال ولا وقود في محطات الوقود ولا طعام بأسعار مناسبة، وكذلك يعاني الأطفال من الجوع في جميع أنحاء البلاد، وإذا استمرت الأزمة في أوكرانيا، فسوف ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، بالنظر إلى أن لبنان يستورد أكثر من 60 في المائة من قمحه من أوكرانيا، فمن المحتمل أن يتصاعد الوضع بوتيرة مخيفة.

تظل انتخابات مايو آخر فرصة للبنان للتصويت لحكومة مستعدة لتنفيذ سياسات ملموسة لتخفيف آلام شعبنا.

ولا يمكن اعتبار الحفاظ على الواضع الراهن أو عدم اتخاذ أي خطوة هو خيار جيد.

وفي حال سمح الشعب اللبناني باستمرار السياسة الطائفية، فسيكون البلد عرضة للتلاعب والتدخل السياسي ومحاولات إحداث المزيد من الفوضى من الخارج وكذلك من النخب السياسية في الداخل.

لسوء الحظ ، توحّدت الصفوف في المؤسسة السياسية في لبنان، عازمة على الإبقاء على قبضتها الهشة على السلطة، وهناك تكهنات مقلقة بإمكانية تأجيل الانتخابات.

بينما كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على لبنان لإجراء هذه الانتخابات، فإن أحد الآثار الجانبية الأخرى للأزمة في أوكرانيا هو أن اهتمامهما قد يكون في مكان آخر.

لا ينبغي أن نقلل من رغبة النخب السياسية في الحفاظ على قبضتها الهشة على السلطة من خلال تجنب المساءلة الانتخابية.

بعد كل شيء ، لا شيء يبرز رغبة المؤسسة السياسية في الحفاظ على نفسها أفضل من رد فعلها على انفجار ميناء بيرو، فلم يُحاسب أي شخص – ولا مسؤول حكومي واحد أو عضو في مجلس الوزراء – عن مأساة كان من الممكن تجنبها تمامًا وكلفت لبنان 219 ضحية ومليارات الدولارات.

وقد تم منع أي محاولة للإجراءات القانونية الواجبة باستمرار من قبل أولئك الذين لديهم دوافع فقط من خلال الحفاظ على الوضع الراهن.

وعلى اعتبار أن هذه الإجراءات تعني دفع عائلات الضحايا لخوض حملة لا تنتهي من أجل العدالة، فإن ذلك لا يعني كثيرًا بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص.

كان والدي رفيق الحريري مناصراً متحمساً للبنان والشعب اللبناني، لقد صعد إلى الصدارة في أعقاب الحرب الأهلية بأجندة وحيدة لإعادة بناء لبنان ووضع أمتنا على طريق الازدهار.

حارب من أجل لبنان خالٍ من القيود الطائفية التي أدت إلى الحرب الأهلية وأراد بناء دولة تعمل من أجل الجميع وليس فقط النخب.

في النهاية، دفع الثمن النهائي، لكن رؤيته للبنان الأفضل والأكثر ازدهارًا تسلط الضوء على طريق محتمل للازدهار والعودة إلى لبنان الذي مات والدي وهو يحاول بناءه.

حفاظً على إرثه، كنت من أوائل المؤيدين لـ “سوا للبنان”، وهي عبارة عن حزب سياسي جديد يناضل لإنهاء القبضة الطائفية على السياسة اللبنانية وهو على استعداد لتنفيذ الإصلاحات التي نحن بأمس الحاجة إليها في نظامنا القضائي والسياسي والاقتصادي، وآمل أن يتمكن زملائي رجال ونساء في سوا من الحصول على فرصة لبداية جديدة.

بينما تقترب تداعيات ما بدأته روسيا في أوكرانيا من لبنان، فإن الساعة تدق، وآمل أن يستيقظ اللبنانيون على هذا الواقع الصارخ.

لا يوجد سبب وجيه لدعم الأحزاب الطائفية القديمة التي لم تفعل شيئاً في السنوات الأخيرة لتحسين الوضع المأساوي الذي يعيشه لبنان، وإذا لم يتحرك الناس الآن ويدعموا أحزابًا مثل سوا للبنان، فقد لا يتبقى لبنان.

أدعو الله أن يتحركوا قبل أن تصل الأزمة في أوكرانيا إلى شواطئنا.