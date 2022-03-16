لبنان | مدربو الجامعة اللبنانية: للمشاركة غدا في الإعتصام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 60 دقيقة

دعا مدربو الجامعة اللبنانية في بيان إلى الاعتصام غدا، وجاء في البيان: “ها هي الجامعة الوطنية باتت تترنح تحت خطر الإقفال، وها هي جامعتكم تركت بدون عقود صيانة وتشغيل من دون أمن لحماية مجتمعاتها من دون كهرباء ومن دون محروقات وبموازنة ضيئلة بل تكاد معدومة”.

وأضاف البيان: “لطالما كنتم (يا أهل الجامعة) عنوانا للتضحية والوفاء لجامعتكم ها أنتم اليوم مدعوون إلى الإنتفاضة من أجل الدفاع عن الجامعة وإستمراريتها فقد بات إصدار عقودكم من مجلس الوزراء واحدا من أهم المطالب التي لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت التحديات”.

وختم: “ندعو كل أهل الجامعة إلى المشاركة غدا في إعتصام الدفاع عن حقوق الجامعة الوطنية تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الساعة الثالثة أمام مدخل السرايا الحكومية على طريق الجنرال فؤاد شهاب (أعلى الجسر)”.