لبنان | صوت بيروت إنترناشونال تدين محاولة قمع الاعلامي “محمد نمر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

تدين صوت بيروت انترناشونال محاولة قمع الاعلامي الزميل محمد نمر وتستنكر كل استدعاء لأصحاب الكلمة والقلم لدى المباحث الجنائية مهما اختلفت آرائهم مع اراء من يتبعون لمنظومة الفساد والسلاح.

ان صوت بيروت انترناشونال تعتبر ان التعدي على السلطة الرابعة للكيدية السياسية في بلد الحريات، امر مرفوض خصوصاً وان استدعاء الصحافيين يتم فقط امام محكمة المطبوعات ويبقى التضامن والتكافل مع كل اعلامي حر يصون حرية التعبير والكلمة.