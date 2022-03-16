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لبنان | صوت بيروت إنترناشونال تدين محاولة قمع الاعلامي “محمد نمر”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات
الاعلامي محمد نمر

الاعلامي محمد نمر

تدين صوت بيروت انترناشونال محاولة قمع الاعلامي الزميل محمد نمر وتستنكر كل استدعاء لأصحاب الكلمة والقلم لدى المباحث الجنائية مهما اختلفت آرائهم مع اراء من يتبعون لمنظومة الفساد والسلاح.

ان صوت بيروت انترناشونال تعتبر ان التعدي على السلطة الرابعة للكيدية السياسية في بلد الحريات، امر مرفوض خصوصاً وان استدعاء الصحافيين يتم فقط امام محكمة المطبوعات ويبقى التضامن والتكافل مع كل اعلامي حر يصون حرية التعبير والكلمة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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