لبنان | كورونا.. عدّاد الاصابات يواصل انخفاضه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ دقيقتين

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1085846.

كما وسجل لبنان ثماني حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات 10219.

كذلك، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:

Pfizer: 18

Moderna: 94

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1658 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 1”.