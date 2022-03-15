لبنان | عمداء “اللبنانية”:مستقبل الجامعة مهدَّد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

حذّر عمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية من استمرار الأزمات المتتالية التي تعصف بالجامعة والتي ستؤدي إلى التعثر المطلق في سيرها مع غياب تام للسلطات المعنية عن معالجة شؤونها الأساسية وأولها زيادة موازنتها التي لا تزال على ما كانت عليه قبل تدهور قيمة العملة الوطنية.

جاء ذلك في بيان قالوا فيه: “يهم العمداء في الجامعة اللبنانية إعلام الرأي العام أنه لا يمكن السكوت على بقاء ملفات الجامعة في خانة الإهمال والإطار الزمني المتمادي، ويحذرون من موقع المسؤولية، أن وضع الجامعة اللبنانية في منتهى الخطورة إذا استمر الاستخفاف والمماطلة والتسويف في تأمين حقوقها”، مشيرا الى ان “ما تقدم يأتي علاوة على الملفات الأربعة المطروحة (العمداء، الملاك، التفرغ والمدربون) وهي ملفات لم تصل إلى النهايات التي تسمح بسير الجامعة وفق المسار الأكاديمي والإداري الطبيعي بشريا ولوجستيا”.

الى ذلك، أكد العمداء أن عدم المبادرة السريعة للحل سيؤدي إلى اتخاذ مواقف وخطوات أكثر حزما، موضحين أن هذه المطالب ليست ترفا للجامعة أو نيلا للحقوق على حساب مؤسسات أخرى، إنما يأتي هذا التحذير بهدف المحافظة على الجامعة وطلابها وضمان بقائها.