لبنان | عمّال “كهرباء لبنان” مستمرون في الاضراب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 2:50 مساءً

أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار بالاضراب والاعتصام و اقفال المداخل في كل مراكز المؤسسة، والسماح فقط للعاملين بالدخول اليها اعتبارا من نهار الاربعاء الموافق 16/3/2022 ولغاية الثلاثاء في 22/3/2022 ضمنا، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطرا على السلامة العامة بالتنسيق مع النقابة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر.

كلام النقابة جاء في بيان، جدّدت من خلاله المطالب المتعلقة بحقوق المؤسسة والعاملين فيها، من خلال العمل على احتساب رواتب العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على سعر المنصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وضم ملحقات الراتب لاساس الراتب، وتأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقدا تفاديا لوقفة الذل والاهانة التي يتعرض لها العمال والمستخدمون امام ابواب المصارف، بالاضافة الى العمل على تعزيز استقلالية المؤسسة ودور مجلس ادارتها ومهندسيها وغيرهم من العمال والمستخدمين وتطبيق بنود العقود الجزائية بحق الشركات المقصرة في القيام بواجباتها في تقديم الخدمات.

كذلك، ذكّرت ان “ادارة مؤسسة كهرباء لبنان مستمرة في تخاذلها امام تدخلات وزارة الوصاية التي تحكمها من خلال بقايا المستشارين وتخفي عن الحكومة كما عن الرأي العام حقيقة اوضاع المؤسسة واسباب انهيارها وتدمير القطاع على مختلف الصعد، ما ادى الى ازمة طالت الخزينة والدولة والاقتصاد وكل بيت وهددت مستقبل المؤسسة والعاملين فيها”، منبّهةً “المسؤولين في الحكومة والرسميين الى عمليات الغش والتلاعب بالحقائق ونتائج المشاريع التي نفذتها شركات مقدمي الخدمات والمقدرة بالمليارات والى اسرار خطط الكهرباء والالغام التي انطوت عليها من خلال وزراء الطاقة المتعاقبين التي الزمت الحكومة والمؤسسة بها من دون موافقتها وادت الى نهب اموالها ومدها بالمليارات لتعويض عجزها على حساب الخزينة والمال العام والمواطنين والعاملين فيها”.

وابقت النقابة اجتماعاتها مفتوحة “لاتخاذ ما تراه مناسبا”.