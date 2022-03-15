لبنان | وزارة الطاقة تحدّد تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الأول من آذار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 2:37 مساءً

حدّدت وزارة الطاقة تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الأول من شهر آذار، مشيرة الى ان هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليترا) في النصف الاول من شهر آذار البالغ 431.667 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد.

كذلك، دعت الوزارة أصحاب المولدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات، لافتة الى انها سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولا الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما أعلنت أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبًا حول تسعيرة النصف الاول من شهر آذار 2022 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.

وقد صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه، بيان مفصل تضمن تسعيرة المولدات الخاصة عن النصف الاول من شهر آذار 2022، وفيه:

“إستثنائيا، وبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية وإنعكاسه على سعر المحروقات في لبنان، إن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن النصف الاول من شهر آذار هو التالي:

8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر: – قدرة 5 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 60.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 8.518 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

9.370 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر: – قدرة 5 أمبير : 25.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 60.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 9.370 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 35.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.