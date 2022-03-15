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لبنان | تراجع الولادات وارتفاع الوفيات في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 12:57 مساءً

تراجع الولادات في لبنان

تراجعت خلال السنوات الماضية نسبة الزيادة السكانية نتيجة تراجع الولادات وارتفاع الوفيات.

وخلال الأعوام 2009-2021 وصل عدد الولادات إلى 1,133,708 ولادة وعدد الوفيات إلى 330,273 وفاة أي بزيادة مقدارها 803,435. وفي تقسيم هذا الواقع تبعاً للسنوات وفقاً للجدول التالي نتبين الملاحظات الاتية:

– خلال الأعوام 2009-2017 بلغ متوسط الزيادة السنوية 66,338 شخصاً وانخفض خلال الأعوام 2018-2021 إلى 51,604 شخصاً أي تراجع بنسبة 22.2%.

– تراجع كبير في عدد الولادات في العام 2021 مقابل ارتفاع الوفيات.

– إذا قدرنا أن عدد اللبنانيين المسجلين هو 5.580 مليون نسمة تكون الزيادة السنوية تراجعت من نسبة 1.46% إلى 0.6%.

– ارتفعت الوفيات بنسبة 21% من العام 2020 إلى العام 2021 وتراجعت نسبة الولادات للفترة ذاتها بنسبة 8%. والجدير بالذكر أنّ نسبة الولادات انخفضت بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2019 فقد بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال الأعوام 2009-2018، 66,438 ولادة وانخفضخلال الأعوام 2019-2021 إلى 46,353 ولادة أي بتراجع مقداره 20,085 ولادة ونسبته 30.2%.

– بلغت نسبة الزيادة في العام 2010، 1.46% وانخفضت تدريجياً خلال السنوات اللاحقة إلى 1.1% في العام 2017 وإلى 0.6% في العام 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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